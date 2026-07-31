Mundo: более 25 тысяч мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко

25 тысяч мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко Mundo: более 25 тысяч мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко

Москва31 июл Вести.Более 25 тысяч из 60 тысячи мигрантов, нелегально проникших в испанский автономный город Сеута, вернулись в Марокко. Об этом пишет Mundo со ссылкой на источники в правительстве.

Власти Сеуты ранее заявляли, что всего в город за последние дни прибыло около 60 тысяч человек.

По данным правительственных источников… более 25 тысяч мигрантов уже вернулись в Марокко сказано в публикации

Сеута расположена на северном побережье Африки и имеет статус автономного города Испании. Из-за этого проблема незаконной миграции годами остается одной из ключевых.