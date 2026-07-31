Москва31 июлВести.Правительство Испании направило подразделения сухопутных войск в автономный город Сеута на северном побережье Африки на фоне резкого обострения миграционной ситуации. Об этом сообщает газета El País.
По данным издания, к берегу Сеуты прибило тела девяти погибших мигрантов, а очередь на границе испанского анклава с Марокко растянулась примерно на пять километров.
В публикации отмечается, что окрестностях временного центра содержания иммигрантов лагерь разбили около 800 человек, при этом внутри учреждения уже находятся более 700 мигрантов.
Ожидается, что в Сеуту прибудут премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка.
Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил о готовности Евросоюза оказать Испании поддержку в связи с миграционным кризисом.