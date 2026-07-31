El País: Испания направила армию в Сеуту на фоне наплыва мигрантов из Марокко

Испанские военные направлены в Сеуту из-за массового наплыва мигрантов El País: Испания направила армию в Сеуту на фоне наплыва мигрантов из Марокко

Москва31 июл Вести.Правительство Испании направило подразделения сухопутных войск в автономный город Сеута на северном побережье Африки на фоне резкого обострения миграционной ситуации. Об этом сообщает газета El País.

По данным издания, к берегу Сеуты прибило тела девяти погибших мигрантов, а очередь на границе испанского анклава с Марокко растянулась примерно на пять километров.

В публикации отмечается, что окрестностях временного центра содержания иммигрантов лагерь разбили около 800 человек, при этом внутри учреждения уже находятся более 700 мигрантов.

Ожидается, что в Сеуту прибудут премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил о готовности Евросоюза оказать Испании поддержку в связи с миграционным кризисом.