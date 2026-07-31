Военкор Стешин: Европе придет конец, если кризис в испанской Сеуте не разрешится

Военкор допустил конец Европы, если кризис в Сеуте не разрешится Военкор Стешин: Европе придет конец, если кризис в испанской Сеуте не разрешится

Москва31 июл Вести.Европе наступит конец, если власти Испании адекватно не отреагируют на миграционный кризис в городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки. Такое мнение в статье для KP.RU высказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

По мнению журналиста, Европа в настоящий момент находится на исторической развилке.

Если Испания вспомнит, как нужно вести себя в случае оккупации твоих земель, Европу ждет приведение миграционных процессов к адекватному состоянию. Не вспомнит - Шпенглер и Ницше были правы, Европе конец написал Стешин

Ранее газета El Confidencial писала, что до 40 тысяч человек могли незаконно попасть в Сеуту из Марокко в четверг.

Сеута имеет статус автономного города Испании. Из-за своего географического положения миграционная проблема является для города одной из главных.