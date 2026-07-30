Corriere della Sera: Италия хочет усилить контроль на границе с Испанией

СМИ узнали о возможной приостановке Шенгена между Италией и Испанией Corriere della Sera: Италия хочет усилить контроль на границе с Испанией

Москва30 июл Вести.Власти Италии рассматривают возможность временного восстановления пограничного контроля с Испанией на фоне миграционного кризиса в испанском автономном городе Сеута. Об этом со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Джорджи Мелони сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, поводом для обсуждения стали резко возросшие потоки мигрантов, прибывающих в Сеуту из Марокко.

Из-за миграционного кризиса в Сеуте правительство рассматривает возможность приостановить действие Шенгенского режима в отношениях с Испанией говорится в материале

Ранее в профсоюзе Национальной полиции Испании сообщили, что ситуация в Сеуте на севере Африки, куда в течение последней недели по морю попали более 1,5 тысячи нелегальных мигрантов, вышла из-под контроля.