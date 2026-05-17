Мелони отменила визит на Кипр из-за наезда на толпу в Модене

Москва17 мая Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила государственный визит на Кипр и возвращается из греческих Афин в Италию, пишет Corriere della Sera.

Вместе с президентом Италии Серджо Маттареллой премьер посетит город Модена, где накануне автомобиль въехал в группу людей.

Премьер-министр Джорджия Мелони отменила свой государственный визит на Кипр … и объявила, что полетит из Афин в Модену говорится в публикации

В Модене Мелони планирует навестить пострадавших, которые находятся в больницах.

16 мая гражданин Италии марокканского происхождения Салим эль Кудри на полной скорости въехал в группу людей. В результате пострадали не менее 10 человек, одна из пострадавших в серьезном состоянии – женщина потеряла обе ноги.

Позже агентство ANSA сообщило, что водитель с 2022 года был на контроле из-за проблем с психикой, якобы у него наблюдались проявления шизофрении. Мужчина на момент происшествия не проходил какого-либо лечения и был безработным.