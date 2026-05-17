Водитель авто, въехавший в толпу в итальянской Модене, психически нездоров ANSA: у водителя авто, наехавшего на людей в Модене, есть проблемы с психикой

Москва17 мая Вести.У мужчины, который на автомобиле наехал на толпу в городе Модена на севере Италии, есть проблемы с психикой: он стоит на контроле с 2022 года. Об этом пишет агентство ANSA.

По данным агентства, злоумышленник нигде не работал, у него были проявления шизофрении, однако он не проходил никакого лечения.

В субботу автомобиль на огромной скорости влетел в толпу людей в Модене, травмы получили как минимум семь человек. Одна из пострадавших потеряла обе ноги. Виновник аварии попытался сбежать, но его остановил прохожий, преступник ударил его ножом, но вскоре был задержан.

По данным итальянского министра транспорта и вице-премьера Маттео Сальвини, злоумышленником оказался Салим эль-Кудри, родившийся в Италии в семье выходцев из Марокко.

Ему предъявлены обвинения в покушении на жизни и нанесении увечий множеству людей, в том числе с использованием холодного оружия. Прокуратура предполагает, что мужчина намеренно совершил наезд именно в час пик, когда на улице было много людей.

В начале мая водитель машины наехал на группу людей в центре Лейпцига в Германии, сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших.