Полиция ФРГ задержала наехавшего на толпу людей водителя в Лейпциге

Полиция ФРГ задержала водителя, наехавшего на толпу людей в Лейпциге Полиция ФРГ задержала наехавшего на толпу людей водителя в Лейпциге

Москва4 мая Вести.Полиция Лейпцига задержала водителя, который, предположительно, наехал на группу людей в центре города. Об этом сообщили журналистам в местных правоохранительных органах.

Градоначальник также подтвердил смерть двух человек.

Полиция задержала предполагаемого преступника говорится в заявлении

В настоящее время угроза жизни местным жителям отсутствует.

Издание Bild со ссылкой на местную полицию ранее сообщило, что в результате наезда автомобиля пострадали по меньшей мере восемь человек.