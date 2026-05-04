Москва4 маяВести.Полиция Лейпцига задержала водителя, который, предположительно, наехал на группу людей в центре города. Об этом сообщили журналистам в местных правоохранительных органах.
Градоначальник также подтвердил смерть двух человек.
Полиция задержала предполагаемого преступникаговорится в заявлении
В настоящее время угроза жизни местным жителям отсутствует.
Издание Bild со ссылкой на местную полицию ранее сообщило, что в результате наезда автомобиля пострадали по меньшей мере восемь человек.