Москва4 маяВести.Полиция Лейпцига задержала водителя, который, предположительно, наехал на группу людей в центре города. Об этом сообщили журналистам в местных правоохранительных органах.

Градоначальник также подтвердил смерть двух человек.

Полиция задержала предполагаемого преступника

говорится в заявлении

В настоящее время угроза жизни местным жителям отсутствует.

Издание Bild со ссылкой на местную полицию ранее сообщило, что в результате наезда автомобиля пострадали по меньшей мере восемь человек.