Москва9 авгВести.В британском Бристоле автомобиль наехал на пешеходов. Водителя арестовали по подозрению в покушении на убийство, сообщают британские СМИ со ссылкой на полицию.
Мужчина был арестован по подозрению в покушении на убийство и опасном вождениипишет The Independent
Двое пешеходов в результате наезда получили незначительные травмы. Еще один пешеход доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. У водителя после происшествия было травмировано лицо, ему оказали медпомощь.
В результате инцидента повреждения получил один из магазинов.