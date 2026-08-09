В Бристоле автомобиль наехал на пешеходов, трое пострадали

В Бристоле задержали мужчину после наезда машины на пешеходов В Бристоле автомобиль наехал на пешеходов, трое пострадали

Москва9 авг Вести.В британском Бристоле автомобиль наехал на пешеходов. Водителя арестовали по подозрению в покушении на убийство, сообщают британские СМИ со ссылкой на полицию.

Мужчина был арестован по подозрению в покушении на убийство и опасном вождении пишет The Independent

Двое пешеходов в результате наезда получили незначительные травмы. Еще один пешеход доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. У водителя после происшествия было травмировано лицо, ему оказали медпомощь.

В результате инцидента повреждения получил один из магазинов.