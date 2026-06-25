В Мексике автомобиль въехал в толпу праздновавших победу на ЧМ болельщиков Машина протаранила толпу фанатов после матча Мексика — Чехия в Кабо-Сан-Лукасе

Москва25 июн Вести.В мексиканском курортном городе Кабо-Сан-Лукас автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков, праздновавших победу своей сборной над командой Чехии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает портал AZ Intel.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 17 человек. Находившийся за рулём водитель был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов непосредственно на месте происшествия. Медицинские и спасательные службы оказывают необходимую помощь пострадавшим, информация об их состоянии и степени тяжести полученных травм в настоящее время уточняется.

Местные правоохранительные органы начали расследование для установления всех причин и обстоятельств случившегося, включая проверку версий о возможном умышленном наезде или потере управления транспортным средством.