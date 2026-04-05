Москва5 апрВести.В штате Луизиана (США) во время парада, посвященного празднованию лаосского Нового года, автомобиль наехал на толпу, в результате чего пострадали свыше 20 человек. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.
Уточняется, что некоторые пострадавшие получили серьезные травмы. 11 человек были доставлены в медучреждения наземным транспортом, а двое - воздушным.
Более 20 человек получили травмы в результате того, что, предположительно, пьяный водитель врезался в пешеходов во время парада в Луизианесказано в публикации
Как сообщает газета, водитель уже находится под стражей. Расследование продолжается.
В марте cамолет столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Более 40 человек были доставлены в больницы, некоторые пострадавшие находились в тяжелом состоянии.