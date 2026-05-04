Автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига, могут быть погибшие

Автомобиль въехал в группу людей в центре Лейпцига, пишут СМИ Автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига, могут быть погибшие

Москва4 мая Вести.Автомобиль врезался в группу людей в центре немецкого города Лейпциг, есть пострадавшие и, возможно, погибшие. Об этом сообщило Radio Leipzig со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным журналистов, инцидент произошел на торговой улице Гримайшенштрассе.

В центре Лейпцига автомобиль, по всей видимости, врезался в группу людей​​​. По сообщениям очевидцев, есть несколько раненых и, вероятно, погибшие говорится в публикации

Как пишет издание Bild со ссылкой на местную полицию, в результате наезда автомобиля пострадали по меньшей мере восемь человек.

Других подробностей не приводится.