N-tv: один человек погиб и 15 получили ранения при наезде фургона в Берлине

Один человек погиб, 15 пострадали из-за наезда автомобиля на людей в Берлине N-tv: один человек погиб и 15 получили ранения при наезде фургона в Берлине

Москва26 июл Вести.Как минимум один человек погиб, 15 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина. Об этом сообщил телеканал N-tv со ссылкой на данные полиции.

По словам правоохранителей, один человек скончался на месте происшествия, а еще 15 получили ранения.

У здания Рейхстага развернута вертолетная площадка для экстренной транспортировки пострадавших в результате наезда автомобиля. Машины скорой помощи перевозят пострадавших из парка Тиргартен к правительственному кварталу, откуда вертолеты доставляют их в больницы. Спасательные службы задействовали протокол чрезвычайной ситуации с большим числом пострадавших.

Мы ведем интенсивный розыск подозреваемых говорится в заявлении полиции

По данным издания Rhein-Neckar-Zeitung, правоохранительные органы пока не могут сказать ничего определенного по поводу возможных мотивов или личности преступника.

Мэр Берлина Кай Вегнер назвал произошедшее "атакой на свободное и космополитическое общество".

Ранее стало известно, что около 22:00 (23:00 мск) 25 июля белый автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в центре Берлина во время шествия ЛГБТ-парада (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) "День Кристофер-стрит" (CSD Berlin). В попытке скрыться совершивший наезд водитель врезался в дерево, а затем спешно покинул автомобиль и продолжил бегство пешком.