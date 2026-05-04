Москва4 маяВести.У мужчины, въехавшего в толпу людей в центре Лейпцига, имеются психические отклонения. Об этом сообщает издание Leipziger Volkszeitung со ссылкой на премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера.
Уточняется, что мужчина имеет гражданство ФРГ.
Задержанный – молодой человек, имеющий психические отклонения, гражданин Германиисказал премьер во время встречи с жителями в городе Майсен
В результате трагедии погибли два человека. Злоумышленник задержан.
Издание Bild со ссылкой на местную полицию сообщило, что в результате наезда автомобиля пострадали по меньшей мере восемь человек.