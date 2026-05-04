Въехавший в толпу людей в Лейпциге водитель имеет психические отклонения

Врезавшийся в толпу в Лейпциге водитель имеет психические нарушения Въехавший в толпу людей в Лейпциге водитель имеет психические отклонения

Москва4 мая Вести.У мужчины, въехавшего в толпу людей в центре Лейпцига, имеются психические отклонения. Об этом сообщает издание Leipziger Volkszeitung со ссылкой на премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера.

Уточняется, что мужчина имеет гражданство ФРГ.

Задержанный – молодой человек, имеющий психические отклонения, гражданин Германии сказал премьер во время встречи с жителями в городе Майсен

В результате трагедии погибли два человека. Злоумышленник задержан.

Издание Bild со ссылкой на местную полицию сообщило, что в результате наезда автомобиля пострадали по меньшей мере восемь человек.