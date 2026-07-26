Глава МВД ФРГ: подозреваемый в наезде на людей в Берлине был вооружен мачете

МВД ФРГ : подозреваемый в наезде на толпу в Берлине нападал на людей с мачете Глава МВД ФРГ: подозреваемый в наезде на людей в Берлине был вооружен мачете

Москва26 июл Вести.Подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина также нападал на прохожих с мачете. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт.

По его словам, подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за совершения большого количества преступлений, радикализации и связей с исламистской средой.

Вчера вечером подозреваемый направил автомобиль в толпу людей, нанеся им тяжелейшие травмы и повлекшие за собой пока одну смерть. После этого он с холодным оружием рубяще-режущего типа - предположительно, мачете - набросился на других прохожих и также тяжело ранил их сказал Добриндт

Министр подчеркнул, что подозреваемый родился в Германии в 2005 году и имеет ливанское происхождение. Его мать получила гражданство в 2002 году.

Ранее Добриндт заявил, что при наезде автомобиля на толпу в центре Берлина пострадали 29 человек. Известно об одном погибшем.