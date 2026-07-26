Глава МВД ФРГ: наезд на автомобиле в Берлине может быть исламистским терактом

Наезд на машине в Берлине может быть терактом исламистов Глава МВД ФРГ: наезд на автомобиле в Берлине может быть исламистским терактом

Москва26 июл Вести.Совершенный 25 июля наезд на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, предположительно, является исламистским террористическим актом. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт.

По его словам, подозреваемый в теракте Абдул Баллут находится в бегах.

Все, что мы здесь видим, указывает на то, что мы столкнулись с исламистским террористическим актом сказал Добриндт журналистам

Министр подчеркнул, что в настоящее время задействованы максимум сил полиции, как Берлина, так и федеральной, чтобы разобраться в инциденте.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате наезда фургона на толпу в центре Берлина увеличилось до 25 человек.