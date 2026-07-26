Москва26 июлВести.Совершенный 25 июля наезд на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, предположительно, является исламистским террористическим актом. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт.
По его словам, подозреваемый в теракте Абдул Баллут находится в бегах.
Все, что мы здесь видим, указывает на то, что мы столкнулись с исламистским террористическим актомсказал Добриндт журналистам
Министр подчеркнул, что в настоящее время задействованы максимум сил полиции, как Берлина, так и федеральной, чтобы разобраться в инциденте.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате наезда фургона на толпу в центре Берлина увеличилось до 25 человек.