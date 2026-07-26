Москва26 июлВести.Количество пострадавших в результате наезда фургона на толпу в центре Берлина увеличилось до 25. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на источники.
Число пострадавших возросло до 25. Три человека по-прежнему находятся в критическом состоянииговорится в публикации
Инцидент произошел поздно вечером 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен. Там проходило мероприятие с участием сотен тысяч человек, когда в толпу въехал белый фургон. Автомобиль врезался в дерево, после чего водитель выбежал из салона и скрылся в неизвестном направлении. На данный момент известно как минимум об одной погибшей.
Предварительно, водителем фургона был 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. В мае 2026 года суд Тиргартена приговорил его почти к двум годам тюрьмы за подготовку тяжкого государственного преступления. Однако прокуратура оспорила этот вердикт, потребовав увеличить срок на год. Из-за апелляции приговор не вступил в законную силу и молодой человек остался на свободе.