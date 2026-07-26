Задержан вероятный пассажир машины, наехавшей на толпу в Берлине Полиция Берлина задержала предполагаемого пассажира авто, наехавшего на людей

Москва26 июл Вести.Полиция в Берлине задержала вероятного пассажира автомобиля, наехавшего на толпу людей в центре немецкой столицы, информирует телерадиокомпания RBB

Отмечается, что предполагаемый пассажир был задержан минувшей ночью.

По данным RBB, подозреваемый — мужчина с иранским гражданством говорится в сообщении

Ранее министр внутренних дел Германии Александер Добриндт отмечал, что подозреваемый в теракте Абдул Баллут находится в бегах. Предположительно, теракт совершен исламистами.

При наезде фургона на толпу в центре Берлина, по последним данным, погиб один человек и пострадали 29.