Москва26 июлВести.Полиция в Берлине задержала вероятного пассажира автомобиля, наехавшего на толпу людей в центре немецкой столицы, информирует телерадиокомпания RBB
Отмечается, что предполагаемый пассажир был задержан минувшей ночью.
По данным RBB, подозреваемый — мужчина с иранским гражданствомговорится в сообщении
Ранее министр внутренних дел Германии Александер Добриндт отмечал, что подозреваемый в теракте Абдул Баллут находится в бегах. Предположительно, теракт совершен исламистами.
При наезде фургона на толпу в центре Берлина, по последним данным, погиб один человек и пострадали 29.