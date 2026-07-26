МВД ФРГ: при наезде автомобиля на толпу в Берлине пострадали 29 человек

Число пострадавших при наезде авто на толпу в Берлине достигло 29 человек МВД ФРГ: при наезде автомобиля на толпу в Берлине пострадали 29 человек

Москва26 июл Вести.При наезде автомобиля на толпу в центре Берлина пострадали 29 человек, сообщил глава МВД Германии Александр Добриндт.

Мы исходим из того, что речь идет о 29 раненых и тяжелораненых сказал он на пресс-конференции в Берлине

По словам министра, также известно об одном погибшем. Немецкие правоохранители квалифицируют произошедшее как исламистский теракт.

Все, что мы здесь видим, указывает на то, что мы имеем дело с исламистским террористическим актом сказал Добриндт

Инцидент произошел поздно вечером 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен. В этом месте проходило массовое мероприятие с участием сотен тысяч человек, когда в толпу врезался белый фургон. Машина столкнулась с деревом, после чего водитель покинул салон и скрылся в неизвестном направлении.