Подозреваемый в наезде в Берлине недавно вышел из-под ювенального ареста Die Welt: подозреваемый в наезде в Берлине в мае вышел из-под ювенального ареста

Москва26 июл Вести.Мужчина, подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, только в мае был освобожден из исправительного учреждения для несовершеннолетних. Об этом сообщило издание Die Welt.

В публикации сообщается, что подозреваемый Абдул Б. 2005 года рождения был связан с исламистской средой Берлина и только в мае 2026 года был освобожден из исправительного учреждения для несовершеннолетних.

Фургон, на котором был совершен наезд, был арендованным. Издание отмечает, что арендатор транспортного средства известен полиции в контексте правонарушений на религиозной почве.

Следствие собирается установить, является ли арендатор также водителем автомобиля.

25 июля около 22:00 (23:00 мск) белый автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей в центре Берлина во время шествия ЛГБТ-парада (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) "День Кристофер-стрит" (CSD Berlin). В попытке скрыться совершивший наезд водитель врезался в дерево, а потом спешно покинул автомобиль и продолжил бегство пешком.