DPA: подозреваемый в наезде на толпу в Берлине связан с исламистами DPA: установлена личность подозреваемого в совершении наезда в центре Берлина

Москва26 июл Вести.Личность водителя, подозреваемого в совершении наезда на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, была установлена сотрудниками полиции. Об этом сообщило новостное агентство DPA со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По предварительным данным, он связан с исламистской средой.

Полиция установила личность подозреваемого в нападении на участников берлинского парада "День Кристофер-стрит" (CSD Berlin). По словам полиции, мужчина был известен властям и, как полагают, принадлежал к исламистской среде Берлина говорится в публикации DPA в соцсети Х

Ранее телеканал N-tv со ссылкой на правоохранителей сообщил, что один человек погиб, 15 были ранены в результате наезда автомобиля на толпу людей в центре Берлина. Спасательные службы задействовали протокол чрезвычайной ситуации с большим числом пострадавших.

Инцидент произошел около 22:00 (23:00 мск) 25 июля в районе Леннештрассе. Там проходило ежегодное шествие парада "День Кристофер-стрит" (CSD Berlin), крупнейшее из ЛГБТ-событий (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) в Европе. По словам очевидцев, белый фургон на высокой скорости пронесся вглубь Тиргартена. В попытке скрыться, совершивший наезд водитель автомобиля врезался в дерево. Затем он выскочил из фургона и убежал.