Bild: автомобиль на полной скорости въехал в группу людей в Берлине

Bild: автомобиль протаранил группу людей в районе парка Тиргартен в Берлине Bild: автомобиль на полной скорости въехал в группу людей в Берлине

Москва26 июл Вести.Автомобиль на полной скорости въехал в толпу в районе парка Тиргартен в центре Берлина, пострадали несколько человек. Об этом сообщает издание Bild.

В публикации отмечается, что инцидент произошел около 22:00 (23:00 мск) в районе Леннештрассе. Там проходило ежегодное шествие парада "День Кристофер-стрит" (CSD Berlin), крупнейшее из ЛГБТ-событий (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) в Европе.

Как сообщили изданию очевидцы, белый фургон на высокой скорости пронесся вглубь Тиргартена. Несколько человек получили травмы.

Точное количество пострадавших и причины случившегося пока не установлены.

Автомобиль въехал в толпу в Берлине​​​... Несколько человек ранены сообщает Bild

Диспетчерская служба объявила режим чрезвычайной ситуации с большим числом пострадавших. По данным издания, на месте были задействованы 44 сотрудника экстренных служб. К месту происшествия оперативно прибыли многочисленные парамедики и врачи скорой помощи.

Полиция ведет поиск возможных подозреваемых. Свидетели сообщили правоохранителям, что мужчина, находившийся за рулем белого фургона, затем вышел из автомобиля и скрылся в толпе пешком.

Ранее сообщалось. что в деревне Перхем Даун на юге Англии два пьяных британских солдата угнали бронетранспортер с военной базы, а затем устроили беспредел на дороге и протаранили несколько автомобилей, принадлежащих их сослуживцам.