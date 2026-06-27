При наезде автомобиля на пешеходов в Лондоне пострадали три человека

Три человека пострадали в результате наезда машины в Лондоне При наезде автомобиля на пешеходов в Лондоне пострадали три человека

Москва27 июн Вести.На западе Лондона автомобиль наехал на толпу пешеходов, в результате происшествия травмы получили три человека. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на скорую помощь британской столицы.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в медучреждения. Инцидент произошел вблизи универмага M&S в округе Илинг. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Нидерландах автомобиль наехал на группу школьников, три человека, включая детей, погибли. Причины аварии, а также мотивы водителя, совершившего преступление, уточняются.