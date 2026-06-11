Omroep Zeeland: 3 человека погибли при наезде авто на группу детей в Нидерландах

При наезде автомобиля на группу детей в Нидерландах погибли три человека Omroep Zeeland: 3 человека погибли при наезде авто на группу детей в Нидерландах

Москва11 июн Вести.Три человека, включая двоих детей, погибли в результате наезда автомобиля на группу школьников в провинции Зеландия на юго-западе Нидерландов, сообщает телеканал Omroep Zeeland.

По его данным, инцидент произошел около 12.30 по местному времени (13.30 мск) на автодороге в районе населенного пункта Терхоле. Автомобиль въехал в группу детей, которые принимали участие в школьной поездке на велосипедах, и сопровождавших их взрослых.

Четверо детей находятся в тяжелом состоянии, они были экстренно доставлены в ближайшие больницы в Бельгии и Нидерландах.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств случившегося и обратилась к очевидцам с просьбой предоставить имеющуюся информацию. В главном городе Зеландии Мидделбурге создан региональный оперативный штаб.

Причины аварии пока не называются, мотивы водителя, наехавшего на группу детей, не уточняются.

Ранее рейсовый автобус врезался в ограждение и сгорел на трассе в турецкой провинции Денизли: восемь человек погибли, в том числе девятимесячный младенец, 33 получили ранения.