BioBioChile: машина сбила шесть человек на рынке в курортном городе в Чили

Машина сбила шесть человек на рынке в курортном городе в Чили BioBioChile: машина сбила шесть человек на рынке в курортном городе в Чили

Москва12 июл Вести.Машина сбила шесть человек на рынке в курортном чилийском городе Винья-дель-Мар, сообщает радио BioBioChile.

В результате серьезного ДТП утром в воскресенье шесть человек погибли и семеро пострадали​​​. Один человек задержан говорится в сообщении

Как отмечают свидетели, водитель транспортного средства потерял управление и въехал в людей, которые находились на рынке. Среди пострадавших – два семимесячных ребенка.

Первичный тест на алкоголь показал, что водитель не был пьян, однако очевидцы утверждают, что тот находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее в мексиканском курортном городе Кабо-Сан-Лукас автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 17 человек.