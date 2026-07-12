Москва12 июлВести.Машина сбила шесть человек на рынке в курортном чилийском городе Винья-дель-Мар, сообщает радио BioBioChile.
В результате серьезного ДТП утром в воскресенье шесть человек погибли и семеро пострадали. Один человек задержанговорится в сообщении
Как отмечают свидетели, водитель транспортного средства потерял управление и въехал в людей, которые находились на рынке. Среди пострадавших – два семимесячных ребенка.
Первичный тест на алкоголь показал, что водитель не был пьян, однако очевидцы утверждают, что тот находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Ранее в мексиканском курортном городе Кабо-Сан-Лукас автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 17 человек.