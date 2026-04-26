Теракт на шоссе в Колумбии унес жизни семи человек, более 20 были ранены

Минимум семь человек погибли и еще 20 пострадали в результате теракта в Колумбии Теракт на шоссе в Колумбии унес жизни семи человек, более 20 были ранены

Москва26 апр Вести.По меньшей мере семь человек стали жертвами теракта на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии, еще 20 гражданских были тяжело ранены, сообщил губернатор региона Октавио Гусман в соцсети Х.

В его публикации говорится, что на Панамериканском шоссе, в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио), "было приведено в действие взрывное устройство", что привело к "гибели семи мирных жителей и тяжелым ранениям у более чем 20 человек".

Глава департамента назвал трагедию неизбирательной атакой на гражданское население и заявил, что регион сталкивается с "эскалацией терроризма". Гусман потребовал от национального правительства" решительных, последовательных и эффективных действий перед лицом серьезного кризиса общественной безопасности".

Губернатор указал, что за последние часы в ряде муниципалитетов департамента, включая Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда, были зафиксированы новые акты насилия.

На ситуацию уже отреагировал президент Колумбии Густаво Петро. В соцсети Х он назвал произошедшее терроризмом и фашизмом, напрямую обвинив в атаке выходцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) под руководством их лидера Ивана Мордиско. Кроме того, добавил Петро, правоохранительные органы установили организатора нападения: им оказался боевик с прозвищем "Марлон".

Ранее в Колумбии мост обрушился прямо во время его церемониального открытия. В результате инцидента пострадали восемь человек.