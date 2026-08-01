Москва1 авгВести.В колумбийском городе Кукута на северо-востоке страны пострадали 10 человек при атаке на полицейский участок. Об этом сообщает радиостанция Blu Radio.
По ее данным, ранения получили семь полицейских и трое мирных жителей. Взрыв произошел рядом с полицейским участком, после чего нападавшие открыли огонь по объектам полиции из винтовок и бросили взрывчатку в здание.
Специалисты обследуют место происшествия, чтобы исключить наличие дополнительных взрывных устройств и другие угрозы.
Ранее в Колумбии отравились более 60 детей и подростков. Дети жаловались на боли в животе и головокружение.