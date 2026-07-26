Девять человек пострадали от молнии в Венесуэле В аэропорту венесуэльской Валенсии удар молнии привел к травмам девяти человек

Москва26 июл Вести.В международном аэропорту имени Артуро Мичелены в городе Валенсия, административном центре штата Карабобо, удар молнии пришелся прямо в воздушную гавань, в результате чего пострадали как минимум девять человек.

По данным газеты El Impulso, инцидент случился вечером в субботу в разгар сильного ливня. Среди пострадавших оказались четверо военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы и несколько гражданских сотрудников аэропорта. Восемь из них были оперативно госпитализированы в травматологическое отделение больничного комплекса имени доктора Энрике Техеры, где им оказывается необходимая помощь.

На место происшествия незамедлительно прибыли авиационные пожарные и спасательные службы, которые оказали первую помощь пострадавшим и организовали их эвакуацию в медучреждения. Несмотря на силу удара, три самолета, находившиеся в тот момент на перроне, повреждений не получили. После непродолжительного перерыва, вызванного неблагоприятными погодными условиями, аэропорт возобновил приём и отправку рейсов в штатном режиме.