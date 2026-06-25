Более 10 стран, включая США и Кубу, поддержали Венесуэлу после землетрясения Родригес заявила, что свыше 10 стран поддержали Венесуэлу после землетрясения

Москва25 июн Вести.Ряд стран и международных организаций выразили солидарность с Венесуэлой и предложили помощь после мощных землетрясений, повлекших за собой повреждения инфраструктуры и человеческие жертвы, заявила исполняющая обязанности президента республики Делси Родригес.

С таким утверждением она высутпила в обращении к венесуэльским гражданам, которое транслировал телеканал VTV.

Хочу поблагодарить правительства мира, которые сразу после произошедших землетрясений связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку сказала Родригес

По ее словам, Венесуэлу поддержали сразу же: США, Мексика, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Колумбия, Барбадос, Турция, Иордания, Бразилия и Великобритания.

Родригес добавила, что с венесуэльскими властями также связались представители ООН и международных финансовых институтов, сообщившие о готовности оказать содействие в преодолении последствий сейсмособытия.

Кроме того, о готовности помочь Венесуэле заявил президент Сальвадора Найиб Букеле. В соцсети Х он написал, что "три сотни спасателей и медиков, а также 50 тонн оборудования, лекарств и предметов первой необходимости уже готовы к тому, чтобы их отправили в Каракас".

В свою очередь, первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау опубликовал в соцсети пост, в котором говорится, что Вашингтон поддерживает связь с венесуэльским правительством и готовит помощь для страны.

В ночь на 25 июня неподалеку от населенного пункта Монтальбан в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. Спустя некоторое время Национальная геологическая служба США уточнила, что было две серий подземных толчков, их магнитуда достигала 7,5 и 7,2.

Местные СМИ распространили кадры, на которых видны обрушившиеся здания и пострадавшие люди. Международный аэропорт имени Симона Боливара "Майкетия" в Венесуэле был закрыт из-за серьезного ущерба его инфраструктуре.

Власти Боливарианской Республики объявили на территории страны режим ЧП.

По прогнозам американских сейсмологов, вероятность того, что в результате стихийного бедствия погибнет от 10 тысяч до 100 тысяч человек составляет 44%.

Официальные данные о жертвах землетрясения в настоящий момент отсутствуют.

Российские дипломаты эвакуировались из здания посольства РФ в Венесуэле. Пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет.