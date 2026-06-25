Москва25 июнВести.Власти Венесуэлы выразили благодарность России за поддержку и соболезнования в связи с последствиями разрушительных землетрясений, произошедших в стране.
Соответствующее заявление сделала уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. По ее словам, Каракас высоко ценит проявленную Россией солидарность в сложный для республики момент.
Мы выражаем нашу глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его послание с соболезнованиями и солидарность в связи с трагическими последствиями землетрясений в Венесуэленаписала Родригес в своем Telegram-канале
Она подчеркнула, что власти страны высоко оценивают поддержку со стороны руководства и народа России в условиях ликвидации последствий стихийного бедствия.
Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес венесуэльских властей. Глава государства выразил сочувствие семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заверил Венесуэлу в поддержке со стороны России.