Лидер Венесуэлы поблагодарила Путина за поддержку после землетрясений Лидер Венесуэлы Родригес выразила благодарность Путину за слова солидарности

Москва25 июн Вести.Власти Венесуэлы выразили благодарность России за поддержку и соболезнования в связи с последствиями разрушительных землетрясений, произошедших в стране.

Соответствующее заявление сделала уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. По ее словам, Каракас высоко ценит проявленную Россией солидарность в сложный для республики момент.

Мы выражаем нашу глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его послание с соболезнованиями и солидарность в связи с трагическими последствиями землетрясений в Венесуэле написала Родригес в своем Telegram-канале

Она подчеркнула, что власти страны высоко оценивают поддержку со стороны руководства и народа России в условиях ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес венесуэльских властей. Глава государства выразил сочувствие семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заверил Венесуэлу в поддержке со стороны России.