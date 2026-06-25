Путин выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Венесуэле Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Венесуэле

Москва25 июн Вести.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Послание адресовано уполномоченному президенту страны Делси Родригес.

Уважаемая госпожа Родригес, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы говорится в телеграмме

Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким жертв катастрофы. Российский лидер подчеркнул, что Москва разделяет чувства скорби и поддерживает народ Венесуэлы в сложившейся ситуации.

Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время отметил глава государства

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о разрушениях жилых и других строений в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. В результате землетрясений, произошедших вечером 24 июня, по меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 получили ранения различной степени тяжести. Сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились в венесуэльском штате Яракуй на расстоянии всего 10 километров друг от друга.

Исторические архивы свидетельствуют, что сопоставимое по масштабам бедствие произошло в регионе 126 лет назад. В 1900 году в Венесуэле было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Оценка его силы проводилась на основе данных о разрушениях, так как современные измерительные приборы в тот период отсутствовали.