Москва25 июн Вести.Международный аэропорт имени Симона Боливара "Майкетия" в Венесуэле приостановил работу в связи с масштабными разрушениями, полученными в результате землетрясения.

Об этом заявила исполняющая обязанности президента южноамериканской республики Дельси Родригес, чьи слова передает Reuters.

Аэропорт "Майкетия" закрыт из-за серьезного ущерба его инфраструктуре сообщила она

Ранее неподалеку от населенного пункта Монтальбан в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. Вскоре национальная геологическая служба США уточнила, что было две серий толчков, их магнитуда достигала 7,5 и 7,2. Сообщалось о пострадавших и разрушениях в международном аэропорту Каракаса.

Геологическая служба США спрогнозировала до 100 тысяч жертв мощного землетрясения в Венесуэле. В республике ввели режим ЧП.