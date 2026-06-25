Москва25 июнВести.Власти Каракаса объявили режим чрезвычайного положения (ЧП) после мощного землетрясения с высоким уровнем разрушений.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на исполняющую обязанности президента страны Делси Родригес.
Ранее сообщалось, что неподалеку от населенного пункта Монтальбан в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. Впоследствии сообщалось о пострадавших и разрушениях в международном аэропорту Каракаса.
Геологическая служба США спрогнозировала до 100 тысяч жертв мощного землетрясения в Венесуэле.