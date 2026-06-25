В Венесуэле ввели режим ЧП после разрушительного землетрясения

В Венесуэле объявлен режим чрезвычайного положения после землетрясения В Венесуэле ввели режим ЧП после разрушительного землетрясения

Москва25 июн Вести.Власти Каракаса объявили режим чрезвычайного положения (ЧП) после мощного землетрясения с высоким уровнем разрушений.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на исполняющую обязанности президента страны Делси Родригес.

Ранее сообщалось, что неподалеку от населенного пункта Монтальбан в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. Впоследствии сообщалось о пострадавших и разрушениях в международном аэропорту Каракаса.

Геологическая служба США спрогнозировала до 100 тысяч жертв мощного землетрясения в Венесуэле.