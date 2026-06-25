Землетрясение в Венесуэле может привести к многочисленным жертвам USGS: число жертв землетрясения в Венесуэле может достигнуть 100 тысяч

Москва25 июн Вести.Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле может составить от 10 тысяч до 100 тысяч. Такой прогноз сделала Геологическая служба США (USGS).

По оценкам сейсмологов, вероятность этого прогноза составляет 44%. Кроме того, в службе отметили сохранение вероятности 30%, что количество погибших превысит отметку 100 тысяч.

Менее пессимистичные сценарии предполагают, что с вероятностью в 22% количество погибших окажется в диапазоне от 1000 до 10 000 человек. Шансы на то, что число жертв составит от 100 до 1 тысячи человек, оцениваются ведомством всего в 3%.

Землетрясение произошло неподалеку от населенного пункта Монтальбан в Венесуэле. Вскоре национальная геологическая служба США уточнила, что было две серий толчков, их магнитуда достигала 7,5 и 7,2. Сейсмособытия зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Сообщалось о пострадавших и разрушениях в международном аэропорту Каракаса. В районе Сан-Бернардино в Каракасе обрушилось здание.

По оценкам USGS, экономические потери Венесуэлы от землетрясения могут составить от 2 до 20% валового внутреннего продукта (ВВП).