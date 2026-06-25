Землетрясение может стоить Венесуэле до 20% ВВП Геологическая служба США: землетрясение может обойтись Венесуэле до 20% ВВП

Москва25 июн Вести.Геологическая служба США предположительно оценила экономические потери Венесуэлы от сильного землетрясения в диапазоне от 2 до 20% валового внутреннего продукта (ВВП).

Серия землетрясений произошла в Венесуэле в среду вечером. Эпицентры находились недалеко в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Геологическая служба США сообщила, что магнитуда первого подземного толчка составила 7,2, а второго - 7,5. Сначала сейсмологические службы сообщили, что толчки зафиксированы на глубине 10 км, но после обновления информации уточнили, что толчки были на глубине 13 км.

Экономический ущерб составляет от 2 до 20% ВВП говорится на сайте службы

Вероятность осуществления такого сценария составляет 39%, отметили в ведомстве. До этого Геологическая служба США спрогнозировала до 100 тысяч жертв землетрясения.

Сообщалось о пострадавших и разрушениях в международном аэропорту Каракаса. После толчкой в Венесуэле была объявлена угроза цунами, причем не только у побережья Венесуэлы, но и близ Американских Виргинских островов, Бонайре, Кюрасао и Арубы, Пуэрто-Рико.