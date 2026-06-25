Названа сумма, которую США направят Венесуэле для помощи после землетрясений США выделят Венесуэле $150 млн для устранения последствий землетрясения

Москва25 июн Вести.Американская администрация планирует направить Венесуэле $150 млн для ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

США выделяют $150 млн в качестве помощи Венесуэле через наших партнеров по оказанию помощи сказано в заявлении ведомства

В материале говорится, что, помимо выделения денег, предусмотрены такие меры, как немедленная помощь в проведении поисково-спасательных операций, обеспечение воздушных перевозок и координационная поддержка.

Ранее официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что организация находится в контакте с венесуэльскими властями по поводу помощи для восстановления страны после землетрясения.

Вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы в десяти километрах друг от друга зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последней информации, не менее 188 человек погибли, 1520 получили ранения.