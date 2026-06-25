Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось 188 человек

Число погибших при подземных толчках в Венесуэле выросло до 188 Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось 188 человек

Москва25 июн Вести.Не менее 188 человек погибли в результате серии землетрясений в Венесуэле, 1520 пострадали, заявил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Мощные землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером в среду. Подземные толчки стали самыми сильными с 1900 года. Сообщалось о 164 погибших и почти тысяче пострадавших.

На данный момент мы, к сожалению, должны сообщить о 188 погибших венесуэльцах в результате землетрясения приводит слова Родригеса телеканал VTV

По его словам, в больницы доставлены 1520 раненых, 157 жителей числятся пропавшими без вести, более 200 человек остаются под завалами разрушенных зданий.

Спикер Национальной ассамблеи подчеркнул, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия прорабатывает возможность оказать гуманитарную помощь Венесуэле после землетрясения. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением.