Количество погибших из-за землетрясений в Венесуэле возросло до 1450 человек

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 1450 человек Количество погибших из-за землетрясений в Венесуэле возросло до 1450 человек

Москва28 июн Вести.Количество погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1450 человек. Об этом проинформировал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, его заявление показал телеканал VTV.

Мы должны сообщить, что число погибших достигло 1450 человек сказал он

По словам Родригеса, речь идет о людях, которые скончались "в результате самой страшной природной катастрофы, которую пережила наша страна за всю свою историю".

Он уточнил, что в больницах остаются 3150 пострадавших.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошло две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2, и 7,5. После этого произошло более 400 афтершоков. Разрушено множество живых домов, повреждены больницы и другие здания. Россиянка рассказала ИС "Вести", что дом шатался, и ей пришлось спасаться вместе с детьми. По данным из СМИ, это бедствие - самое масштабное в стране за последние 126 лет назад.