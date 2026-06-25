Россиянка рассказала, как спасалась с детьми при землетрясении в Венесуэле

Дом шатался, трубу оторвало: россиянка рассказала о землетрясении в Венесуэле Россиянка рассказала, как спасалась с детьми при землетрясении в Венесуэле

Москва25 июн Вести.Самые сильные подземные толчки в Венесуэле длились несколько минут, шатался дом, с полок падали вещи. Об этом рассказала ИС "Вести" работающая гидом россиянка Анна Осипова.

В момент землетрясения она находилась дома вместе с детьми. По словам Анны, за несколько секунд до того, как стали ощутимы толчки, на телефон пришло предупреждение о возможном землетрясении.

Мне пришло на телефон уведомление: "Ожидается землетрясение - около 6,2 балла - пожалуйста, ложитесь на пол". Буквально через три секунды начало трясти. Мы все были дома в этот момент. У меня трое детей, я сразу всем закричала: "Ложитесь на пол". Дом шатался очень сильно. У нас падали какие-то вещи там с верхних полок сказала она

Когда толчки стали меньше, россиянка вместе с семьей вышла из дома.

Мы, в общем-то, в чем были дома, в пижаме, в домашней одежде, тапках… выскочили с детьми и документами, просто вот все первое необходимое взяли и выскочили добавила Осипова

В результате землетрясения, как рассказала россиянка, в ее доме посыпалась штукатурка, вдоль стены образовалась трещина, оторвало трубу в ванной комнате.

Землетрясение в Венесуэле стало самым сильным с 1900 года. Погибли 164 человека, более 1000 пострадали. Сообщалось о разрушениях жилых и других строений в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон.