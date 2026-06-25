Москва25 июнВести.Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 164 человек, почти 1 000 ранены, сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес.
Вечером 24 июня в Венесуэле произошло сильнейшее с 1900 года землетрясение.
На данный момент подтверждены 164 жертвы, 971 человек пострадалсказала Родригес
Ранее сообщалось о разрушениях жилых и других строений в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного землетрясения.