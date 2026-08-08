СМИ: Украина может столкнуться с одной из наиболее серьезных неудач Bloomberg: Украина может капитулировать и передать РФ оставшуюся часть Донбасса

Москва8 авг Вести.Украина может столкнуться с одной из наиболее серьезных неудач из-за действий западных союзников, пишет Bloomberg. По мнению обозревателя издания Марка Чемпиона, нехватка американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot способна существенно повлиять на ситуацию на поле боя.

Как отмечает автор, решение США начать военную операцию против Ирана привело к сокращению американских запасов перехватчиков. В результате Украина не получила необходимые ракеты в момент, когда Россия увеличила производство средств поражения. Например, в среду украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить ни одну из 24 баллистических ракет, выпущенных по территории страны.

Чемпион рассматривает три возможных сценария дальнейшего развития конфликта. Первый предполагает, что союзники Киева смогут обеспечить Украину необходимым количеством ракет-перехватчиков. Второй предусматривает согласие украинских властей на условия Москвы и передачу оставшейся части Донбасса. Третий вариант заключается в продолжении конфликта еще как минимум одну зиму, которая может оказаться более тяжелой для Украины.

По оценке автора Bloomberg, первые два сценария маловероятны. Наиболее вероятным он считает продолжение конфликта в течение еще одной зимы.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский упрекнул Запад в том, что ракеты для Patriot находятся на складах. хотя очень нужны Украине.