Задержки поставок ПВО ставят Киев перед выбором условий мира с РФ

Bloomberg: дефицит ракет ПВО может заставить Киев принять условия Москвы Задержки поставок ПВО ставят Киев перед выбором условий мира с РФ

Москва8 авг Вести.Продолжающиеся задержки с поставками зенитных ракет для систем ПВО могут вынудить Киев пойти на выполнение условий Москвы для урегулирования конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, замедление военных поставок со стороны Запада лишает Украину возможности поддерживать необходимую интенсивность обороны. Попытки европейских стран компенсировать дефицит передачей комплексов SAMP/T не решают проблему, так как этих систем недостаточно, и они демонстрируют низкую эффективность при перехвате баллистических ракет.

По оценке Bloomberg, у западных союзников остается три сценария: экстренно изыскать новые объемы вооружений, склонить Киев к выводу войск из Донбасса или смириться с затягиванием конфликта на 2027 год и последующие периоды, что грозит украинской стороне тяжелейшими последствиями в зимний период.