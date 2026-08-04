Москва4 авг Вести.Украину ждет самая тяжелая зима с начала СВО. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

При этом, он подчеркнул, что усиление ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины – это необходимость.

Рассуждения западных экспертов, дескать, Украину ждет, наверное, самая тяжелая за последние годы, с момента начала СВО — зима. На самом деле, я думаю, что так и будет. Этим же экспертам нужно вместо того, чтобы радоваться вместе с нацистами, террористическим ударам по России, гибели детей, стариков, женщин, ударам по логистической и нефтяной инфраструктуре, сказать: «Ребята, а вы к чему придете?» Если у них было какое-то переживание за украинцев. У них переживания за украинцев никакой нет, потому что очень удобный инструментарий нанесения ущерба нашей стране. А что будет с украинской нацией, все равно сказал депутат

По мнению Афонина, как только Россия усиливает удары по портовой инфраструктуре, Запад и США говорят о возобновлении переговоров.

Почему как только Россия усиливает удары, сразу Запад, США начинают о переговорах? А они думают, что мы будем сидеть и ждать, когда вы накачаете вооружением очередной раз Украину и потом опять. Все эти перемирия, мирные переговоры мы знаем, чем завершались. Хотя мы все выступаем за то, чтобы был заключен справедливый мир, и об этом не раз говорил президент РФ, но это мошенники, прямые и откровенные мошенники отметил он

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, как украинцы отреагируют на ужесточение мобилизации.