Военный эксперт Кнутов: протестов против мобилизации на Украине не будет

Эксперт рассказал, как украинцы отреагируют на ужесточение мобилизации Военный эксперт Кнутов: протестов против мобилизации на Украине не будет

Москва4 авг Вести.Ожидать серьезных волнений на Украине из-за ужесточения мобилизации не стоит, считает военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Население Украины запугано, и попытки протестовать против мобилизации могут привести к печальному финалу, как это было во Львове, отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Попытка такого протеста закончилась очень печально, и все это понимают. Поэтому открытых протестов не будет сказал Юрий Кнутов

Он добавил, что при малейшей возможности военнослужащие ВСУ будут сдаваться в плен.

В начале июля во Львове вспыхнули беспорядки после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) избили и затащили в свою машину 20-летнего украинца. Возмущенные местные жители перевернули автомобиль, с одного из сотрудников ТЦК сорвали одежду, обвинив во взяточничестве. Успокоить участников беспорядков удалось только после прибытия дополнительных сил.

Позже Служба безопасности Украины и полиция развернули охоту на участников протеста. Мужчин, перевернувших автомобиль, заставили принести публичные извинения и кричать "Слава ТЦК". При этом один из них обязался пойти служить, а второй сообщил, что уже воюет, но находится в отпуске и скоро вернется в ряды ВСУ.

Суд отправил под стражу восьмерых участников протеста.