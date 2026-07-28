Депутат Госдумы Шеремет: энергетике Украины осталось не больше двух месяцев Депутат Шеремет: энергосистема Украины не дотянет до осенне-зимнего сезона

Москва28 июл Вести.Украинская энергосистема находится в критическом состоянии, а удары российской армии по используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектам инфраструктуры не позволяет ей дотянуть до предстоящего отопительного сезона.

Об этом в разговоре с ТАСС заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Вынужденная ответная военная реакция России на целенаправленные террористские удары Украины по нашей мирной инфраструктуре и энергосетям не дает малейших шансов их энергетике дотянуть до начала отопительного сезона. Ведь даже … с использованием не самого разрушительного оружия … на полное уничтожение их стагнирующей энергетики понадобится, даже с запасом, не более двух месяцев считает парламентарий

С конца 2025 года на Украине наблюдаются перебои с электроснабжением, вызванные сначала экстремальными холодами, а затем масштабными повреждениями энергетической инфраструктуры. В связи с этим в стране действует режим чрезвычайной ситуации. Во многих областях страны применяют ежедневные многочасовые отключения электричества.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки со стороны Киева.

15 июля лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что предстоящая зима на Украине будет крайне сложной.