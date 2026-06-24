Для России предстоящая зима может стать сложной, а для Украины – последней Килинкаров предупреждает: для РФ зима будет нелегкой, для Украины – роковой

Москва24 июн Вести.Продолжение украинского конфликта до зимы неминуемо повлечет за собой беспрецедентное усиление атак ВСУ на российскую энергетику. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В таком случае, по его мнению, для России предстоящая зима может оказаться сложной, в то время как для Украины она будет иметь необратимые последствия.

Если этот конфликт продолжится и в зимний период, будут попытки со стороны Украины атаковать, в том числе энергетические объекты России, без всякого сомнения. Можно в этом даже не сомневаться. Но проблема в том, что для России эта зима может стать сложной, а вот для Украины она может стать последней, с учетом того, что те объекты, которые уже были поражены, не восстанавливаются заявил Килинкаров

Ранее сообщалось, что прежняя зима была самой тяжелой для украинцев с начала российско-украинского конфликта. Люди оставались без света, тепла, воды и канализации. Власти Украины вводили режим чрезвычайной ситуации в энергетике.