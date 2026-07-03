Москва3 июл Вести.Пик эскалации конфликта на Украине может наступить осенью 2026 года, и этот период, вероятно, станет последним для Киева, поскольку подготовка к осенне-зимнему сезону с украинской стороны практически не ведется. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Эксперт отметил, что Киев не проводит серьезных мероприятий по подготовке к зиме, а Европа не выделяет дополнительных финансов на эти нужды.

Я думаю, что пик эскалации как раз придется на осень этого года. И я думаю, что эта осень может стать последней для Киева с учетом того, что никаких серьезных мероприятий сам Киев в отношении подготовки к осенне-зимнему периоду не проводит. Никаких дополнительных финансов на подготовительные мероприятия, связанные с осенне-зимним периодом, Европой не выделяется заявил он

Килинкаров также усомнился в способности Европы выделить Киеву запрошенные средства.

Украина ставит вопрос перед Европой о том, что они должны выделить дополнительный пакет, они его называют энергетическим пакетом, для того, чтобы Украина подготовилась к осени. Я не вижу особого желания со стороны европейцев, в том числе выделять дополнительные финансовые ресурсы. Они с таким трудом выделяют то, что они уже, в принципе, приняли, и то оно идет совсем не теми объемами, на которые Киев рассчитывал. А Киев рассчитывал, что они в раз получат эти 45 млрд из этого пакета в 90 млрд. Осталось полгода – очевидно, что в этом году 45 млрд эти не будут освоены сказал Килинкаров

Ранее сообщалось, что, по данным отчета Кильского института мировой экономики, финансовая и гуманитарная помощь Украине со стороны Европы резко сократилась с начала 2026 года.