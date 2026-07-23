Москва23 июл Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP Info заявил, что Украину ждет тяжелая зима. По его словам, впереди у страны крайне сложный отопительный сезон, который будет сопряжен с серьезными испытаниями.

Сегодня я бы им (украинцам - прим. ред.) сказал — они и так об этом знают, — что их ждет тяжелая зима сказал Сикорский

Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предрек украинцам предрекли острый дефицит тепла и электроэнергии грядущей зимой из-за повреждений электростанций и инфраструктуры.

По данным украинского Министерства энергетики, к середине 2026 года республика смогла заполнить свои газовые хранилища только на 7 миллиардов кубометров газа, в то время как для успешного прохождения зимнего сезона требуется минимум 13,2 миллиарда кубометров топлива.