Волонтер Чмут призвал украинцев уезжать на зиму в деревни или другие страны Волонтер Чмут посоветовал украинцам уезжать за рубеж перед тяжелой зимой

Москва20 июл Вести.Жителям украинских городов стоит переехать на зиму в деревню или уехать за рубеж, так как зимний сезон ожидается "очень тяжелым", а власти Украины не готовятся к холодам, заявил украинский блогер и волонтер Тарас Чмут.

По его словам, которые приводит газета "Украинская правда", Украина не подготовится к зиме должным образом из-за "фокуса на политике".

Каждый должен подумать уже сейчас, в июле, где он будет зимой. Возможно, кому-то уже нужно подумать [о том, чтобы] выехать в деревню, в райцентр или может даже за границу. Зима будет очень тяжелая сказал Чмут

15 июля лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующая зима для Украины может стать самой тяжелой для страны.