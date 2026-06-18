Москва18 июн Вести.Украинские власти привели город Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) в состояние гуманитарного бедствия. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По информации аналитика, в населенном пункте продолжительное время отсутствует водоснабжение, электроэнергия и сотовая связь. В связи с этим чаще всего из Краматорска уезжают жители многоэтажных домов, так как в городах трудно выживать в течение долгого времени без этих удобств.

В … городе гуманитарная катастрофа, не работают коммунальные службы подытожил Марочко в беседе с ТАСС

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев может повторить в Краматорске "тактику выжженной земли". По его словам, эвакуация основных предприятий и их сотрудников из города говорит о слабых военных возможностях Киева, поэтому власти Украины постараются максимально уничтожить все.