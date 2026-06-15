Мирошник: Киев принимается за людей в Краматорске, кого не изгонят – убьют

Мирошник: ВСУ принимаются за людей в Краматорске, кого не изгонят – убьют Мирошник: Киев принимается за людей в Краматорске, кого не изгонят – убьют

Москва15 июн Вести.Киевский режим, готовясь к потере Краматорска, применяет тактику "выжженной земли" – эвакуирует промышленное оборудование, затем приступит к изгнанию людей, а всех несогласных со своими действиями уничтожит. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, для Киева украинское население делится на тех, кто привержен режиму, и тех, кто не соглашается с ним.

Это продолжает ту же самую тенденцию, которую ранее избрало для себя украинское руководство по уничтожению всего, по изгнанию оттуда людей. Тех, кого не удается изгнать, они убивают. Этому свидетельство Селидово, Авдеевка и ряд других населенных пунктов. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены ждать именно этого сказал Мирошник

Ранее сообщалось, что украинские власти активно готовятся к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которой последует утрата Славянско-Краматорской агломерации.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ИС "Вести" заявил, что в Краматорске противник применяет попытки вывести часть населения и сотрудников предприятия, что обычно говорит о назревающей потере населенного пункта.